Прививку от COVID-19 включили в национальный календарь

Минздрав РФ включил вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 в новый вариант национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Данная мера означает, что санитарные врачи регионов будут принимать решение о группе лиц, подлежащих вакцинации, и очередности. На особенности прививочной кампании повлияет в том числе ситуация, связанная с распространением конкретной инфекции в субъектах.

Включив SARS-CoV-2 в нацкалендарь, государство подтвердило обязательства по необходимости продолжать обеспечивать население бесплатными вакцинами, пишет «Российская газета».

По словам врача-иммунолога, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, появление новой коронавирусной инфекции в нацкалендаре не означает, что такая прививка будет в обязательном порядке делаться всему населению ежегодно. Однако для ряда групп людей при условиях распространения заболевания вакцинация может быть обязательной.

В приоритетные группы первого уровня включены граждане в возрасте 60+, медицинские работники, педагоги, социальные работники, люди с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными патологиями, диабетом, ожирением. Также прививка становится обязательной для жителей городов-миллионников.