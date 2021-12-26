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Треть американцев на викторине не смогли найти Украину на карте мира

Марина Крижановская
02:40 26.12.2021
Почти 60 тысяч читателей The New York Times в ходе проведения викторины не смогли ответить на вопрос, где располагается Украинская республика.
Треть американцев на викторине не смогли найти Украину на карте мира
© Фото: pexels.com
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Американское ежедневное издание The New York Times проводит очередную викторину среди своих читателей. Один из вопросов просит ответить, где на географической карте мира находится Украина. Около 32% участников или чуть более 58 тысяч человеку не смогли правильно ответить на этот вопрос. Задание предлагает лишь четыре варианта ответа. Справились с заданием чуть более 123 тысяч человек.

«68% из 181 396 читателей», - приводит РИА Новости цифры проводимой The New York Times викторины.

Всего викторина состоит из 40 различных вопросов. Среди них предлагается ответить по теме коронавируса, ситуации со сменой власти в Афганистане, штурма Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, а также о разоблачении Facebook со стороны бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген.

США и Украина неоднократно обвиняли Россию в «агрессивных действиях». связанных с перемещением войск на российской территории.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО лежит в плоскости переговоров только между Украиной и тридцатью членами Североатлантического альянса. Она сообщила, что США поддерживают стремление стран вступать в НАТО и выполнять конкретные требования по членству в альянсе.

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