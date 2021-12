В стране и мире Треть американцев на викторине не смогли найти Украину на карте мира Марина Крижановская Почти 60 тысяч читателей The New York Times в ходе проведения викторины не смогли ответить на вопрос, где располагается Украинская республика. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Американское ежедневное издание The New York Times проводит очередную викторину среди своих читателей. Один из вопросов просит ответить, где на географической карте мира находится Украина. Около 32% участников или чуть более 58 тысяч человеку не смогли правильно ответить на этот вопрос. Задание предлагает лишь четыре варианта ответа. Справились с заданием чуть более 123 тысяч человек. «68% из 181 396 читателей», - приводит РИА Новости цифры проводимой The New York Times викторины. Всего викторина состоит из 40 различных вопросов. Среди них предлагается ответить по теме коронавируса, ситуации со сменой власти в Афганистане, штурма Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, а также о разоблачении Facebook со стороны бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. США и Украина неоднократно обвиняли Россию в «агрессивных действиях». связанных с перемещением войск на российской территории. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО лежит в плоскости переговоров только между Украиной и тридцатью членами Североатлантического альянса. Она сообщила, что США поддерживают стремление стран вступать в НАТО и выполнять конкретные требования по членству в альянсе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика