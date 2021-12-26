Треть американцев на викторине не смогли найти Украину на карте мира
Американское ежедневное издание The New York Times проводит очередную викторину среди своих читателей. Один из вопросов просит ответить, где на географической карте мира находится Украина. Около 32% участников или чуть более 58 тысяч человеку не смогли правильно ответить на этот вопрос. Задание предлагает лишь четыре варианта ответа. Справились с заданием чуть более 123 тысяч человек.
«68% из 181 396 читателей», - приводит РИА Новости цифры проводимой The New York Times викторины.
Всего викторина состоит из 40 различных вопросов. Среди них предлагается ответить по теме коронавируса, ситуации со сменой власти в Афганистане, штурма Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, а также о разоблачении Facebook со стороны бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген.
США и Украина неоднократно обвиняли Россию в «агрессивных действиях». связанных с перемещением войск на российской территории.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО лежит в плоскости переговоров только между Украиной и тридцатью членами Североатлантического альянса. Она сообщила, что США поддерживают стремление стран вступать в НАТО и выполнять конкретные требования по членству в альянсе.