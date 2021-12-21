Псаки: только НАТО и Киев должны решать вопрос о возможном членстве Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО лежит в плоскости переговоров только между Украиной и тридцатью членами Североатлантического альянса. Она сообщила, что США поддерживают стремление стран вступать в НАТО и выполнять конкретные требования по членству в альянсе.

«Отношения НАТО с Украиной - вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО», - цитирует слова Псаки ТАСС.

В контексте ранее представленных Москвой гарантий безопасности, Джен Псаки сообщила, что «это соответствует нашей постоянной работе и взаимодействию с Россией, Украиной, Европой в рамках произошедшего в течение прошлой недели».

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявляла, что страны-члены Организации Североатлантического альянса на текущей неделе рассмотрят предложения Москвы по гарантиям безопасности.