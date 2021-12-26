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Западные эксперты назвали год вхождения РФ в топ крупнейших экономик мира

Алиса Кононенко
22:33 26.12.2021
По мнению специалистов, для этого потребуется всего 15 лет.
Западные эксперты назвали год вхождения РФ в топ крупнейших экономик мира
© Фото: Petr Chernov Russian Look Globallookpress
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Россия войдет в рейтинг крупнейших экономик мира в 2036 году, считают аналитики британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research -CEBR). Такой прогноз опубликован в докладе специалистов.

Согласно экспертам, темпы роста российской экономики в 2021-2025 годах составят примерно 2,4 процента в год,  а в период с 2025 до 2035 года -1,6 процентов. По итогам 2021 года Россия будет занимать 12 место в рейтинге крупнейших экономик мира, однако в 2036 году уже войдет в десятку лидеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост не является самоцелью.

По словам главы государства, ключевая задача состоит в повышении реальных доходов россиян.

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