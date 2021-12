В стране и мире Западные эксперты назвали год вхождения РФ в топ крупнейших экономик мира Алиса Кононенко По мнению специалистов, для этого потребуется всего 15 лет. © Фото: Petr Chernov Russian Look Globallookpress Читайте нас на: Россия войдет в рейтинг крупнейших экономик мира в 2036 году, считают аналитики британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research -CEBR). Такой прогноз опубликован в докладе специалистов. Согласно экспертам, темпы роста российской экономики в 2021-2025 годах составят примерно 2,4 процента в год, а в период с 2025 до 2035 года -1,6 процентов. По итогам 2021 года Россия будет занимать 12 место в рейтинге крупнейших экономик мира, однако в 2036 году уже войдет в десятку лидеров. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический рост не является самоцелью. По словам главы государства, ключевая задача состоит в повышении реальных доходов россиян. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика