Стала известна судьба мужчины, проникнувшего с оружием в замок Елизаветы II
Ранее злоумышленник был задержан лондонской полицией.
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Задержанный за проникновение на территорию Виндзорского замка мужчина, передан на обследование медицинским работникам, сообщили в полиции Лондона.
"Мужчина был взят под стражу и прошел обследование на предмет психического здоровья - с тех пор он был отделен в соответствии с законом о психическом здоровье и остается на попечении медицинских работников", - цитирует сообщение полицейских РИА Новости.
Ранее британская полиция арестовала 19-ти летнего молодого человека, который проник на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II традиционно отмечает Рождество с семьей. При обыске у мужчины нашли арбалет.