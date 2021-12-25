Полиция арестовала мужчину, проникшего с оружием в замок Елизаветы II

Британская полиция арестовала вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II традиционно отмечает Рождество с семьей. Как сообщили правоохранители, 19-летний юноша не успел попасть внутрь здания.

«Подтверждаем, что сигнализация сработала в тот момент, когда мужчина проник на территорию замка, в здания он не попал. Члены королевской уведомлены об инциденте. Подозреваемого задержали, он находится под стражей», - цитирует сообщение полиции Daily Mail.

Ранее в центре Лондона во время задержания был убит вооруженный мужчина. По данным полиции, он входил в банк и букмекерские конторы в районе Марлоус-Роуд, откуда позже уехал на автомобиле. Спустя некоторое время офицеры остановили машину.