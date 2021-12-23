Скончался актер из «Улицы разбитых фонарей» Вадим Лобанов

В среду, 22 декабря, скончался заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ, актер Вадим Лобанов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу университета.

Сообщается, что причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

Вадим Лобанов известен по сериалам «Улица разбитых фонарей», «Мажор», «Шторм», «Последний министр», «Мастер и Маргарита». Также он играл в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Сталинград».

Напомним, в ноябре ушел из жизни Российский актер Владимир Кузнецов. Наибольшую известность актер получил после выхода фильмов «Гардемарины, вперед!» и «12 стульев».