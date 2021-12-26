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«У него граната»: опубликовано видео из эвакуированного ТЦ в Москве

Алексей Курильченко
21:13 26.12.2021
В здании центра мужчина угрожал взорвать гранату.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Момент эвакуации торгового центра «Метрополис» в Москве попал на видео. На кадрах видно, что люди выбегают из ювелирного магазина, в котором, предположительно, находится мужчина, угрожавший взорвать гранату.

«У него граната, уходите, помогите кто-нибудь!», - кричит на видео испуганная женщина.

По словам очевидцев, мужчина попытался украсть духи в ювелирном магазине. После того, как его пытались задержать, мужчина достал гранату, которая оказалась муляжом. На данный момент торговый центр продолжает работу в штатном режиме. Информация о задержании нарушителя уточняется.

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