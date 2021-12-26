«У него граната»: опубликовано видео из эвакуированного ТЦ в Москве

Момент эвакуации торгового центра «Метрополис» в Москве попал на видео. На кадрах видно, что люди выбегают из ювелирного магазина, в котором, предположительно, находится мужчина, угрожавший взорвать гранату.

«У него граната, уходите, помогите кто-нибудь!», - кричит на видео испуганная женщина.

По словам очевидцев, мужчина попытался украсть духи в ювелирном магазине. После того, как его пытались задержать, мужчина достал гранату, которая оказалась муляжом. На данный момент торговый центр продолжает работу в штатном режиме. Информация о задержании нарушителя уточняется.