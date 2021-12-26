В НАТО заявили о готовности встретиться с Россией 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия - НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Североатлантического альянса.

Представители НАТО также добавили, что диалог с Россией должен основываться на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами альянса.

Также 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов государств - членов альянса.

Ранее российский МИД заявил о необходимости возобновления канала взаимодействия между РФ и НАТО по военной линии.