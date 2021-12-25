Мясников рассказал о смертельной опасности похмелья

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что наилучший способ не страдать от похмелья - не доводить до него. В ином случае человек подвергает себя смертельной опасности.

«Надо просто не доводить до похмелья - это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья», - заявил врач в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, состояние похмелья - особенно у пожилых или людей с факторами риска - может привести к делирию с «30-процентной смертностью». При этом доктор отметил, что при похмелье происходит потеря электролитов в крови, но их восстановление не приведет к улучшению состояния.

Ранее нарколог Олег Стеценко рассказал, как отличить похмелье от отравления алкоголем. По его словам, похмельный синдром характерен для тех, кто употребляет алкоголь регулярно.