Исчезнувшая империя: 30 лет назад Советский союз перестал существовать

Телевизионное обращение последнего и единственного президента СССР Михаил Горбачева к народу началось 25 декабря ровно в 19 часов по московскому времени и поставило финальную точку в судьбе Союза. Хотя формально он перестал существовать еще 8 декабря, когда были подписаны Беловежские соглашения. На записи хорошо видно, как волнуется Горбачев и слышно, как временами дрожит его голос.

«Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа», - сказал тогда Горбачев.

О том как, записывалось это прощальное телеобращение Горбачева прекрасно помнит Калерия Кислова. В 1991 году она была главным режиссером программы «Время». Рассказывает - это была не запись, а прямой эфир. При этом Горбачев принципиально не признавал телесуфлеры и читал по бумажке.

«Я говорю, Михаил Сергеевич, почему вы не хотите по телесуфлеру? Вы все время вниз-вверх, вниз-вверх получается. Он мне говорит: "Ты понимаешь, ну я не могу допустить, вдруг я буду говорить по телесуфлеру!" Я говорю: "Ну а какая разница. Вы говорите по бумажке" Для него это было принципиально. Он конечно, Михаил Сергеевич, был на нерве очень. Очень такой… расстроенный», - рассказала Кислова.

Бывший режиссер программы время вспоминает - едва закончился прямой эфир, она поспешила в кабинет Горбачева, чтобы попрощаться. В приемной было непривычно пусто. Ни один из новоиспеченных президентов бывших республик СССР не счел нужным не то, что приехать в Москву, даже позвонить экс-президенту страны Советов. Только рабочие торопились снять табличку с его кабинета.

«Подхожу, смотрю - они отвинчивают бронзовую доску, на которой написано "Горбачев Михаил Сергеевич, президент СССР". Меня немножко кольнуло. Он еще не вышел из кабинета. А уже отвинчивают», - рассказала Кислова.

Чтобы записать последнюю речь президента Советского Союза в зеленой гостиной Кремля, собрались десятки журналистов со всего света. Символично, но свою последнюю подпись о сложении с себя полномочий президент СССР поставил американскими чернилами.

«После речи Михаил Горбачев собирался подписать документы, но его ручка не работала. Том Джонсон, президент телекомпании CNN, стоял у стола и дал ручку Михаилу Горбачеву. Горбачев все подписал и Том попросил вернуть ему ручку и теперь она у меня здесь», - рассказал репортер CNN Стюарт Лури.

В тот же день 25 декабря под прицелом телекамер Михаил Горбачев позвонил президенту США, чтобы сообщить о своем уходе. Джорджа Буша-старшего нашли не сразу - на Рождество он уехал в свою резиденцию Кемп-Дэвид.

И в тот же день в своем рождественском телеобращении к американцам Джордж Буш, не скрывая ликования, объявил о победе над «Империей зла».

«Более 40 лет Соединенные Штаты возглавляют Запад в его борьбе против коммунизма. Теперь эта борьба окончена. Ядерная угроза ушла. Восточная Европа свободна. Советского Союза больше нет. Это победа демократии и свободы», - сказал президент.

Американских журналистов, которые работали в те дни в Кремле очень волновало у кого теперь будет ядерная кнопка. Горбачев показал им указ о передаче права на применение ядерного оружия президенту России Борису Ельцину.

Но встреча двух президентов так и не состоялась - Ельцин предложил провести передачу кнопки и шифров на нейтральной территории - Горбачев отказался. В итоге ядерный чемоданчик принял министр обороны Борис Шапошников.

Советник главы Федеральной службы охраны Сергей Девятов работал в Кремле в декабре 1991 года. Вспоминает - после общения с журналистами Горбачев направился к себе в кабинет, где его уже ждал маршал Шапошников и куда должен был прибыть за ядерными шифрами Ельцин. Но Горбачева ждала неожиданная новость.

«Борис Николаевич говорит, что в одиночестве поедете, Шапошников так не хотел, побоялся. Но тем не менее, команда Бориса Николаевича есть, он приехал. В соседнем помещении, рядом с кабинетом Михаила Сергеевича, в присутствии офицеров генштаба, был проведен акт передачи. Погода была не очень, народу на Красной площади было мало. Несколько телекомпаний, фотографов - это все, что здесь было. Очень безразличная реакция у людей - были иные проблемы и вопросы. К флагу всегда была очень трепетное отношение. Здесь сам флаг спустился – это символично завершения огромной истории советского Союза», - вспоминает Девятов.

А три месяца назад Сергей Девятов лично передал полотнище в только что созданный Музей гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Музейные работники впервые за 30 лет развернули легендарный флаг перед телекамерой и даже дали подержать в руках.

На нем даже сохранился автограф тогдашнего коменданта Кремля Михаила Барсукова -невозможно поверить что это тот самый флаг, который долгое время висел над Кремлем и был символом Союза.

25 декабря 91 года СССР официально не стало, но 31 декабря миллионы граждан бывшего Союза по привычке собрались у телеэкранов - чтобы поднять бокалы под бой курантов. Но их ждал сюрприз. Михаил Горбачев по понятным причинам уже не мог выступать с новогодним поздравлением, Ельцин обратился к россиянам накануне. И жителей страны, которой больше нет, поздравил сатирик Михаил Задорнов. Поблагодарил политиков за то, что они не переименовали Новый год и не заменили его на другой праздник. И закончил свое обращение «анекдотом» .

«Пролетарии всех стран, извините», - сказал в эфире сатирик.

И уже через день граждане исчезнувшей империи проснулись в другой реальности. 2 января 1992 года отпустили цены и, придя в магазины, люди не верили своим глазам. Продукты подорожали в 26 раз. Сбережения, зарплаты и пенсии в миг обесценились. И бывшим советским гражданам оставалось только одно - выживать, кто как может.