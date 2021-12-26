Названо самое популярное место в доме, где можно спрятать подарки
Сокрытие подарка нелегкое занятие, особенно когда получатель этого подарка живет рядом. Американские исследователи провели анализ самых популярных мест для хранения подарков втайне от их получателей.
Лидером списка стал шкаф в спальне - 53% респондентов используют его как тайник. Еще 31,5% людей прячет подарки в другой, запасной, комнате. В шкафу для одежды прячут подарки 26% опрошенных и ровно столько же - под кроватью. Багажником машины для укрытия подарков пользуется 25% опрошенных. Согласно исследованию портала Neigbor, 17% людей пользуются запасным ящиком или кабинетом.
Среди интересных и менее популярных мест были названы подвал и гараж (16% и 15% соответственно) и на чердаке (13%), в чьем-либо доме (14%) и сарае (10%). Также для хранения используется детская комната (10%) и ванная комната (9%). Еще 8,5% человек используют специальные склады для хранения за отдельную плату.
И наоборот, среди опрошенных также был проведен опрос о самых популярных и очевидных с их точки зрения местах, где можно обнаружить спрятанные подарки. 25% опрошенных таким местом назвали шкаф в спальне. Под кроватью найти подарок догадаются 22% опрошенных. В багажнике машины - 15%, в шкафу для одежды - 9%. Искать подарки в детской комнате и в соседней комнате начнут по 6% респондентов соответственно.
Всего в опросе приняли участие около 1000 американцев. Им предстояло ответить на вопрос, где чаще всего они прячут и находят подарки.
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