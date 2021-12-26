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Названо самое популярное место в доме, где можно спрятать подарки

Марина Крижановская
01:10 26.12.2021
Каждый второй американец прячет подарки в шкафу своей спальни.
Названо самое популярное место в доме, где можно спрятать подарки
© Фото: pexels.com
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Сокрытие подарка нелегкое занятие, особенно когда получатель этого подарка живет рядом. Американские исследователи провели анализ самых популярных мест для хранения подарков втайне от их получателей.

Лидером списка стал шкаф в спальне - 53% респондентов используют его как тайник. Еще 31,5% людей прячет подарки в другой, запасной, комнате. В шкафу для одежды прячут подарки 26% опрошенных и ровно столько же - под кроватью. Багажником машины для укрытия подарков пользуется 25% опрошенных. Согласно исследованию портала Neigbor, 17% людей пользуются запасным ящиком или кабинетом.

Среди интересных и менее популярных мест были названы подвал и гараж (16% и 15% соответственно) и на чердаке (13%), в чьем-либо доме (14%) и сарае (10%). Также для хранения используется детская комната (10%) и ванная комната (9%).  Еще 8,5% человек используют специальные склады для хранения за отдельную плату.

И наоборот, среди опрошенных также был проведен опрос о самых популярных и очевидных с их точки зрения местах, где можно обнаружить спрятанные подарки. 25% опрошенных таким местом назвали шкаф в спальне. Под кроватью найти подарок догадаются 22% опрошенных. В багажнике машины - 15%, в шкафу для одежды - 9%. Искать подарки в детской комнате и в соседней комнате начнут по 6% респондентов соответственно.

Всего в опросе приняли участие  около 1000 американцев. Им предстояло ответить на вопрос, где чаще всего они прячут и находят подарки.

Ранее россияне рассказали о своих любимых новогодних традициях. Среди опрошенных лишь 1% людей не любят предновогоднее украшение жилья и елки.

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