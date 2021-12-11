Россияне рассказали о своих любимых новогодних традициях

Около 18% россиян предпочитают собираться с родными и друзьями. 15% россиян любят заниматься украшением елки и созданием новогоднего уюта. Получать подарки и дарить их - около 6% опрошенных.

Загадывать желания под бой курантов любит 5% российских жителей. 3% с удовольствием готовят праздничные блюда, особенно - салат оливье, а уже 4% опрошенных среди новогодних обычаев предпочитают застолье в целом и оливье в частности, а также крепко поспать. Среди любителей ходить в баню, гулять и смотреть новогодние фильмы около 2% россиян.

Также согласно результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, у 11% опрошенных любимой новогодней традиции нет, а 17% россиян любят путешествовать, петь и танцевать, встречают Деда Мороза и Снегурочку или ими наряжаются, устраивают кулинарные поединки.

Среди нелюбимых предновогодних занятий опрошенные россияне назвали поиск подарков (11%), закупку продуктов и приготовление новогоднего стола (8%), предпраздничную уборку и подготовку сервизов не любят 7% россиян.

Большие предновогодние траты, суета и спешка не нравятся около 8% российских жителей, в то время как 1% респондентов не любит готовить к Новому году елку и украшать жилье.

Ранее стала известна стоимость минимального «новогоднего набора». В 2021 году он может стоить на 19% выше уровня прошлого года.