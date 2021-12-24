Прокуратура начала проверку из-за пожара в ковидной больнице в Астрахани

Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с пожаром в реанимации инфекционной больницы имени А.М. Ничоги, в результате которого пострадали люди. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники спасательных служб и правоохранительные органы.

«На место происшествия выехал прокурор Кировского района г. Астрахани Владимир Колчин. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении на сайте регионального надзорного ведомства.

Напомним, что открытое горение в больнице удалось предотвратить на площади 15 квадратных метров. МЧС сообщает о наличии пострадавших, сведения о двух погибших из-за возгорания передавались в СМИ. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего уточняются.