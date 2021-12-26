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Рождество оказалось самым одиноким праздником для британцев

Анна Берестовая
01:59 26.12.2021
Рождественские праздники оказались временем одиночества для жителей Великобритании.
Рождество оказалось самым одиноким праздником для британцев
© Фото: Vuk Valcic Keystone Press Agency Globallookpress
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Для жителей Великобритании Рождество оказалось праздником, связанным с одиночеством. Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате граждан, в котором поучаствовали свыше 1,5 тысячи человек.

Так, ответы британцев показывают, что для 40% респондентов это время становится моментом, раскрывающим ситуацию в их личной жизни. Для 25% опрошенных в праздники настает период, когда их чаще всего спрашивают, состоят ли они в отношениях. При этом, у каждого пятого узнают, планирует ли он искать себе спутника или спутницу жизни.

Практически половина респондентов (49%) признались, что, скорее всего, почувствовали бы себя счастливее в Рождество, если бы имели партнера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на британскую исследовательскую компанию.

Ранее психологи назвали несколько привилегий, которые предоставляет одиночество в период празднования Нового года. К примеру, одинокие люди могут выбрать любое место для того, чтобы отметить праздник. Также эксперты посоветовали не боятся ухода от шаблона в новогодние дни и принимать решение, основываясь на собственном выборе, а не представлениях о правильном ритуале.

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