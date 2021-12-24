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Психологи дали советы одиноким людям по встрече Нового года

Марина Крижановская
05:01 24.12.2021
Большинство специалистов сходятся во мнении, что не стоит чего-то ждать, а начинать творить свою жизнь самим.
Психологи дали советы одиноким людям по встрече Нового года
© Фото: Виталий Колмков
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Для одиноких людей в новогоднюю ночь у психологов имеются советы. Так, старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова предлагает прислушаться к себе и понять, чего именно хочет человек в этот новогодний вечер.

«Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило – не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно», - цитирует специалиста РИА Новости.

Среди привилегий одиночества психологи также выделяют возможность пойти в любое место для празднования Нового года, например, в йога-центр или на интересную вечеринку, или просто прогуляться. Также человек может просто лечь спать, если он этого хочет.

Другой психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин считает, что надо, в первую очередь, прислушиваться к самому себе.

«Надо порадоваться, что именно я могу принять решение, подходящее для меня. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны. Я могу сделать выбор, который мне по душе», - говорит Шабшин.

Также среди способов проведения новогодней ночи специалисты выделяют дела милосердия. Они предлагают уйти от зацикленности на своем одиночестве и своих проблемах и посмотреть на нуждающихся людей, попробовать кому-то помочь: посетить детский дом или дом престарелых и организовать какие-то мероприятия там.

Ранее специалисты перечислили способы сберечь ноги в новогоднюю ночь. После мероприятия можно принять контрастный душ - он помогает снять напряжение в ногах, вызванное неудобной обувью.

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