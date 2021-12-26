Эксперт назвал «псевдопретензией» позицию ЕС по российскому импортозамещению

Ранее Евросоюз потребовал от Москвы 290 миллиардов долларов компенсации за «дискриминацию» европейских товаров, якобы нанесенную российской политикой импортозамещения.

Претензии ЕС к России из-за политики импортозамещения не являются самостоятельными и дублируют американскую риторику, считает старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Первым в глаза бросается то, что эта инициатива не является европейской, она была озвучена США примерно в таком же ключе... То, что мы сейчас услышали со стороны ЕС, это продолжение американского тезиса», - заявил Оленченко порталу RT.

По словам эксперта, это является лишним доказательство того, что Евросоюз не обладает самостоятельностью ни в фактическом, ни в идеологическом плане, и выдвигая подобные «псевдопретензии» Брюссель идет вразрез с международной практикой.

«То есть просматривается попытка навязать какие-то условия для России и, исходя из этих придуманных условий, выдвигать претензии», – резюмировал политолог.

Ранее Европейский союз потребовал 290 миллиардов евро компенсации от России за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.