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ЕС потребовал 290 млрд евро компенсации от РФ за импортозамещение

Елизавета Потейчук
12:56 26.12.2021
Отмечается, что РФ якобы разрабатывала невыгодные для европейских компаний меры в торговле с российскими предприятиями.
ЕС потребовал 290 млрд евро компенсации от РФ за импортозамещение
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Европейский союз потребовал 290 миллиардов евро компенсации от России за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об этом сказано в обращении, опубликованном на сайте ВТО.

Россия, согласно содержанию документа, якобы в течение долгого времени создавала меры, которые невыгодны для европейский компаний в сфере торговли с российскими предприятиями и другими организациями. Речь, в частности, о системе коммерческих закупок. Кроме того, сообщается, что ЕС не раз поднимал данный вопрос в хода форумов ВТО и в рамках двусторонних контактов, но никакой ответной реакции не последовало.

В 2019 году стоимость тендеров госпредприятий России, по данным организации, составила 23,5 триллиона рублей или примерно 290 миллиардов евро. Эта сумма выражается примерно в 20% ВВП России. Так, Евросоюз призвал РФ привести ограничения в надлежащий в соответствии с правилами ВТО или вовсе отменить их. Но в Москве отметили, что такие меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.

Ранее Евросоюз продлил экономические санкции против России. Сообщается, что лидеры 27 стран призвали РФ выполнить свою часть сделки, а также условия Минских соглашений.

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