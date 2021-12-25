Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач назвал привычки, повышающие риск заболеть COVID-19

Марина Крижановская
05:12 25.12.2021
Сухой воздух и наличие пыли также повышает шансы заразиться коронавирусной инфекцией.
Врач назвал привычки, повышающие риск заболеть COVID-19
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, какие привычки в жизни человека увеличивают его шанс заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В основном это пагубные привычки, влияющие на снижение иммунитета человека. Таким образом, это курение, недостаток сна и хронический стресс.

«Наш организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться», - сказал Хухрев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что при курении слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой. В таком случае через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм. Неправильное питание также приводит к ослаблению защитной функции организма.

«Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности», - пояснил терапевт.

Врач добавил, что неправильно питающиеся люди гораздо чаще болеют вирусными заболеваниями, чем те, которые выпивают достаточное количество воды и следят за питанием.

«Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм», - поделился терапевт.

Ранее психиатр объяснил, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах. Им было отмечено, что не наблюдалось ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:32 В стране и мире
Видео
Космонавт снял на видео разворот МКС на фоне Земли
20:33 Армия
Видео
Сквозь снежный туман: в Крыму проходят масштабные учения ВДВ
19:35 В стране и мире
Видео
«Должно быть ощущение праздника»: как прошла акция Дедов Морозов-спасателей в Москве
19:13 В стране и мире
Видео
Эксперты назвали главные признаки интернет-мошенничества
17:25 В стране и мире
Оперштаб сообщил о росте коллективного иммунитета от COVID-19
Популярное
Врач озвучил два необычных симптома «омикрона» у привитых
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Врач назвала главную ошибку за новогодним столом
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Диетолог назвала допустимую «дозу» мандаринов каждый день
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.