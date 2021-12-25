Врач назвал привычки, повышающие риск заболеть COVID-19

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, какие привычки в жизни человека увеличивают его шанс заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В основном это пагубные привычки, влияющие на снижение иммунитета человека. Таким образом, это курение, недостаток сна и хронический стресс.

«Наш организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться», - сказал Хухрев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что при курении слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой. В таком случае через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм. Неправильное питание также приводит к ослаблению защитной функции организма.

«Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности», - пояснил терапевт.

Врач добавил, что неправильно питающиеся люди гораздо чаще болеют вирусными заболеваниями, чем те, которые выпивают достаточное количество воды и следят за питанием.

«Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм», - поделился терапевт.

Ранее психиатр объяснил, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах. Им было отмечено, что не наблюдалось ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции.