Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток зависит от военных экспертов

Президент России Владимир Путин заявил, что российский ответ на потенциальное расширение НАТО на восток может быть разным. По словам российского лидера, конкретное решение будет зависеть от предложений российских военных экспертов. Об этом Путин рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент добавил, что российская сторона предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности для достижения результата в переговорах.

«Мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить с точки зрения этого дипломатического процесса предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически. Мы будем стремиться именно к этому», - сказал Путин.

Ранее глава государства оценил позицию США по данному вопросу во время своей Большой пресс-конференции. Президент заявил, что действия РФ будут зависеть от обеспечения безопасности внутри страны, а не от хода переговоров по гарантиям безопасности.