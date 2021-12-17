Евросоюз продлил экономические санкции против России

Лидеры 27 стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно приняли решение о продлении экономических секторальных санкций против России на полгода. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить Минские соглашения», – заявил он во время пресс-конференции по итогам саммита, передают РИА Новости.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация США призывает Евросоюз подготовить новые санкции против российских банковского и энергетического секторов.