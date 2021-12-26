Новогодняя елка рухнула на городской площади в Пермском крае

В городе Лысьва в Пермском крае на площади у культурного делового центра рухнула новогодняя елка. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как украшенное дерево сначала немного отклоняется, а потом падает на землю, причем светящаяся на ветвях гирлянда погасла лишь на долю секунды.

«Основание елки не сломалось. Поэтому принято решение - эту же елку установить на место. Будет усилено основание, а сломанные ветки нарастят», - говорится в сообщении администрации Лысьвы в Instagram.

Ранее врач рассказал об опасности искусственной ели для аллергиков. Андрей Тяжельников отметил, что основной причиной аллергических реакций на хвойные являются смола, пыльца и эфирные масла, покрывающие дерево. Искусственные ели еще чаще, чем настоящие, вызывают аллергию.