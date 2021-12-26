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Новогодняя елка рухнула на городской площади в Пермском крае

Елизавета Потейчук
12:24 26.12.2021
Ярко горящая на ели гирлянда продолжила светить даже после того, как дерево упало.
© Видео: lysvatoday, ВКонтакте © Фото: lysvatoday, ВКонтакте
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В городе Лысьва в Пермском крае на площади у культурного делового центра рухнула новогодняя елка. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как украшенное дерево сначала немного отклоняется, а потом падает на землю, причем светящаяся на ветвях гирлянда погасла лишь на долю секунды.

«Основание елки не сломалось. Поэтому принято решение - эту же елку установить на место. Будет усилено основание, а сломанные ветки нарастят», - говорится в сообщении администрации Лысьвы в Instagram.

Ранее врач рассказал об опасности искусственной ели для аллергиков. Андрей Тяжельников отметил, что основной причиной аллергических реакций на хвойные являются смола, пыльца и эфирные масла, покрывающие дерево. Искусственные ели еще чаще, чем настоящие, вызывают аллергию.

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