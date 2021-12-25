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Врач рассказал об опасности искусственной ели для аллергиков

Анна Берестовая
05:02 25.12.2021
Специалист посоветовал страдающим от аллергии людям помыть ель перед установкой дома.
Врач рассказал об опасности искусственной ели для аллергиков
© Фото: pexels.com
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Новый год с его традиционным символом - украшенной праздничной атрибутикой елью или другим хвойным деревом - часто оказывается нелегким временем для аллергиков. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников объяснил, как снизить риски появления неприятных симптомов, отвечающих от веселья.

Медик отметил, что основной причиной аллергических реакций на хвойные являются смола, пыльца и эфирные масла, покрывающие дерево. Искусственные ели еще чаще, чем настоящие, вызывают аллергию. Это, как объяснил специалист, связано с часто невысоким качеством материалов, из которых они изготавливаются.

«А если елка еще не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль», - добавил Тяжельников.

Эксперт предложил аллергикам перед установкой ели или ее аналога у себя дома вымыть ее и дать обсохнуть. Помимо этого, стоит не забывать проветривать помещение, а также стараться не приближаться к дереву и не прикасаться к нему.

Во время выбора искусственной елки, порекомендовал врач, необходимо попросить сертификаты и исследовать состав, из которого она изготовлена. Также аккуратнее стоит быть с елочными игрушками: те, что имеют сильный запах, лучше не выбирать.

Тяжельников обозначил, что во время новогоднего застолья тоже следует оставаться начеку. Множество продуктов, часто включаемых в традиционное меню, способны вызвать аллергию. В первую очередь угроза исходит от цитрусовых, после чего идут ананасы, ягоды, орехи, шоколад и какао.

«Я советую тщательно выбирать новогоднее меню», - цитирует врача РИА Новости.

Опасность таят в себе и салаты, включающие яйца и курицу, а также морепродукты. В таких условиях, заключил специалист, важно всегда иметь при себе лекарства, которые могут помочь при аллергическом приступе.

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