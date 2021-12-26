В России зафиксирован 23 721 случай заражения COVID-19 за сутки

В России за минувшие 24 часа зарегистрирован 23 721 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. На сегодняшний день всего в стране выявлено 10 392 020 случаев заражения вирусом.

«За последние сутки в России выявлен 23 721 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни», - сказано в сообщении оперштаба Москвы.

По-прежнему на первом месте среди регионов по заражаемости находится Москва, где COVID-19 заболели 2180 человек, далее следует Санкт-Петербург с 1851 заболевшими и Московская область, количество инфицированных в которой составляет 1565. Наименьшее число ааболевших в Тыве - 13 человек, Ненецком автономном округе - 7 и на Чукотке - 3.

Ранее, 25 декабря, в России выявили 24 946 заражений COVID-19 за сутки. Лидирующими по заражениям коронавирусом в РФ остались Москва с 2714 случаями, Санкт-Петербург, где зафиксировали 2072 зараженных за сутки и Московская область с 1431 инфицированными.

