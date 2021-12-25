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В России выявлено 24 946 заражений COVID-19 за сутки

Елизавета Потейчук
11:31 25.12.2021
Клинических проявлений заболевания из числа зараженных не имели 8,1% граждан.
В России выявлено 24 946 заражений COVID-19 за сутки
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки достигло отметки в 24 946 человек. Всего в стране выявлено 10 368 299 случаев инфицирования в 85 регионах.

«За последние сутки в России выявлено 24 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 981 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 42 107 человек», - сообщает оперштаб Москвы в Telegram-канале.

Лидирующими по заражениям COVID-19 в РФ остаются Москва с 2714 случаями, Санкт-Петербург, где зафиксировано 2072 зараженных за сутки и Московская область с 1431 инфицированными. За ними следует Красноярский край, где число зараженных не превышает 600 человек.

Ранее в России было зафиксировано наименьшее с 8 октября число новых случаев COVID-19. По данным оперштаба, в России тогда коронавирус обнаружили у 27 743 человек, причем у 7,6% инфицированных болезнь протекала без клинических проявлений.

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