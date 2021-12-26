В Японии поразились ценам на телекоммуникации в России

Японец, посетивший Россию, остался под большим впечатлением от системы телекоммуникации в стране. Он отметил очень низкие в сравнении с остальным миром цены на сотовые и интернет-услуги, простоту обслуживания, организованную для клиентов, и доступность Wi-Fi.

Своими впечатлениями японский автор поделился на онлайн-портале. Иностранец указал, что деньги, требующиеся для оплаты домашнего интернета и мобильной связи, не превышают четверти суммы, которая нужна для этого в Европе.

Как подметил турист, в РФ, в отличии от Японии, можно легко подключить домашний Wi-Fi и менять тарифы по своему усмотрению за считанные мгновения. Помимо этого, в огромном количестве общественных пространств, таких как метро, транспорт, ТЦ и кафе, доступен бесплатный беспроводной Интернет.

«Россию можно назвать Wi-Fi раем», - передают его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что в начале следующего года операторы сотовой связи могут поднять тарифы примерно на 8-10%. Тем не менее не стали исключать вероятность, что стоимость мобильных услуг увеличится лишь на 6% несмотря на то, что в прошлом году цены почти не росли.