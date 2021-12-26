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Специалист назвал причины внезапной смерти после выздоровления от COVID-19

Марина Крижановская
00:21 26.12.2021
В категорию особо уязвимых пациентов попадают пациенты пожилого возраста или лица, имеющие хронические заболевания.
Специалист назвал причины внезапной смерти после выздоровления от COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Тяжело болевшие коронавирусной инфекцией пациенты пожилого возраста или лица, имеющие хронические заболевания, подвержены риску смерти спустя три-четыре месяца после выздоровления. Смерть может наступить вследствие инфаркта, инсульта или отрыва тромба. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями. После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики», - отметил врач в беседе с агентством URA.ru.

Иммунолог добавил, что эти симптомы прогрессируют и организм «не может это компенсировать, особенно, если человек не находится на интенсивном лечении». Он сообщает, что проходит 3-4 месяца, и человек умирает либо от инсульта, либо от тяжелого инфаркта».

Николай Крючков отметил, что «такие люди не попадают в статистику смертности от COVID-19.

«Если сделать такое популяционное исследование, там будет немало таких событий. <...> Проходит некоторое время и у него (пациента - прим. ред.) какое-то тяжелое событие. Как правило, сердечно-сосудистое, либо инсульт, либо инфаркт, либо тромб оторвется. Они уже к ковидным смертям не относятся», - подчеркнул специалист.

Ранее доктор Мясников объяснил причину низкой смертности при «омикроне». Он подчеркнул необходимость активнее прививаться, так как новый штамм COVID-19 охватывает Россию.

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