Мясников объяснил причину низкой смертности при «омикроне»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что низкий уровень смертности от омикрон-штамма COVID-19 на Западе объясняется высоких темпов вакцинации. Чтобы подтвердить свои суждения, Мясников сравнил последние данные по числу летальных исходов из-за коронавирусной инфекции во Франции, США, Великобритании и Израиле, где этот показатель составляет 0,1-0,4%.

«Кажется, что "омикрон" правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации», - пишет врач в своем Teleram-канале.

Специалист добавил, что в этих странах количество привитых граждан достигает 60-70% населения. Мясников резюмировал, что «омикрон» вскоре охватит Россию, поэтому призвал граждан своевременно пройти вакцинацию.

Ранее Александр Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при коронавирусе. По его словам, больным COVID-19 категорически противопоказаны некоторые лекарства, они также не должны лечиться от инфекции самостоятельно.