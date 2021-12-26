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На Украине заявили, что подадут заявку на проведение Олимпиады-2030

Анна Берестовая
00:02 26.12.2021
Министр спорта Украины заявил, что страна планирует подать заявку на проведение Олимпиады в 2030 году.
На Украине заявили, что подадут заявку на проведение Олимпиады-2030
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
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Украинский лидер Владимир Зеленский поставил перед Минспорта задачу добиться проведения зимних Олимпийских игр 2030-го года на территории страны. Об этом рассказал министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Также, по его словам, в стране собираются побороться за проведение Юношеской Олимпиады в 2028 году. Как указал член правительства, эту инициативу поддерживает все спортивное сообщество.

«Это престиж страны», - объяснил Гутцайт.

Министр спорта уточнил, что Украина хочет принять у себя Олимпиаду в том числе для того, чтобы привлечь значительные инвестиции и обустроить новую, в том числе и спортивную инфраструктуру. Это, согласно его мнению, сможет в будущем подталкивать детей к занятиям спортом благодаря наличию соответствующих площадок.

«Чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься», - цитирует Гутцайта издание «Слово и дело».

Он обозначил, что результат работы по расширению спортивной инфраструктуры в стране будет заметен через десять лет. Министр спорта добавил, что Украина собирается подавать заявку самостоятельно, без каких-либо коопераций.

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