На Украине заявили, что подадут заявку на проведение Олимпиады-2030

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил перед Минспорта задачу добиться проведения зимних Олимпийских игр 2030-го года на территории страны. Об этом рассказал министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Также, по его словам, в стране собираются побороться за проведение Юношеской Олимпиады в 2028 году. Как указал член правительства, эту инициативу поддерживает все спортивное сообщество.

«Это престиж страны», - объяснил Гутцайт.

Министр спорта уточнил, что Украина хочет принять у себя Олимпиаду в том числе для того, чтобы привлечь значительные инвестиции и обустроить новую, в том числе и спортивную инфраструктуру. Это, согласно его мнению, сможет в будущем подталкивать детей к занятиям спортом благодаря наличию соответствующих площадок.

«Чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься», - цитирует Гутцайта издание «Слово и дело».

Он обозначил, что результат работы по расширению спортивной инфраструктуры в стране будет заметен через десять лет. Министр спорта добавил, что Украина собирается подавать заявку самостоятельно, без каких-либо коопераций.