В Хабаровске огромный спрос на бензин спровоцировал очереди из машин на АЗС

На хабаровских АЗС спрос на бензин среди граждан вызвал ажиотаж. В социальных сетях хабаровчане обсуждают коллапс на АЗС и готовятся к топливному кризису. Автомобилисты вынуждены стоять в километровых очередях. Как отмечают автовладельцы, некоторые АЗС на данный момент изменили схему движения, что временами создает возникновение пробок и очередей возле бензоколонок.

«В Дальневосточном федеральном округе отмечается повышенный спрос на топливо, подогреваемый недостоверными сообщениями в СМИ. Опасаясь перебоев с поставками, люди выстраиваются в очереди на АЗС и запасаются бензином «в канистры». Это вызвало искусственный ажиотаж на автозаправочных станциях, что привело к резкому увеличению реализации нефтепродуктов», - цитирует сообщение нефтеперерабатывающей компании DVHAB.ru.

Повышенный спрос на топливо горожане связывают с настигшими Хабаровск морозами. Даже в дневное время температура на улице опускается ниже 30 градусов, на прогрев автомобилей уходит больше топлива, чем раньше.

Ранее эксперт объяснил, каким бензином лучше заправляться при морозе. Максим Рязанов уточнил, что лучше всего подойдет бензин с минимальным октановым числом. Такая мера, по его словам, поможет избежать риска детонации двигателя.

