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Эксперт объяснил, каким бензином лучше заправляться при морозе

Анна Берестовая
02:37 25.12.2021
Россиянам рассказали, какой бензин стоит выбирать для машины в холодные дни.
Эксперт объяснил, каким бензином лучше заправляться при морозе
© Фото: pexels.com
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Автомобиль и, в частности, его двигатель во время сильных морозов сталкиваются с дополнительной нагрузкой. Особенно это проявляется при запуске транспорта. В связи с этим в холодную погоду, как рассказал технический директор сети автосалонов Максим Рязанов, стоит выбирать особенное топливо.

Эксперт уточнил, что лучше всего подойдет бензин с минимальным октановым числом. Такая мера, по его словам, поможет избежать риска детонации двигателя.

«Если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому», - цитирует Рязанова агентство «Прайм».

Специалист объяснил, что в состав АИ-92 входит меньше присадок на основе спиртов и эфиров. Дополнительным плюсом является то, что такой бензин стоит дешевле, чем АИ-95.

Ранее автомобилистам рассказали, что езда со снегом на крыше транспортного средства способна привести к дорожно-транспортному происшествию. Так, снежные массы и лед могут либо слететь на лобовое стекло водителя, закрыв обзор, либо назад, повредив машины других участников движения.

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