В Британии заявили о кризисе из-за нехватки поставок российского газа в Европу

В связи с резким повышением стоимости газа в Великобритании заявили об экономическом кризисе. Теперь компании выступили с требованием к правительству страны принять необходимые меры.

Руководители британских энергетических компаний попросили правительство в Лондоне принять соответствующие решения на фоне повышения цен на газ, которое приводит страну и ее промышленность к национальной катастрофе. По мнению специалистов, кризис в Великобритании связан с нехваткой поставок российского газа в Европу. Об этом сообщает The Telegraph.

«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», - заявил исполнительный директор одной из компаний Найджел Поклингтон.

Представитель другой компании Филипп Коммаре считает, что в энергетической сфере страны в дальнейшем будет наблюдаться ухудшение обстановки, а также назвал сложившуюся обстановку критической. Коммаре полагает что потребители получают поддержку от поставщиков, но все же проблемы отрасли остаются обширными.

Аналитик Мартин Янг, в свою очередь, допустил, что тарифы на электричество вырастут до 56%. На сегодняшний день среднее домохозяйство в Великобритании платит 1277 фунтов стерлингов в год, но в апреле платежка может составить две тысячи фунтов, спрогнозировал эксперт.

Ранее в СМИ сообщили, что из-за роста цен на газ СПГ-танкеры развернулись на Европу. Об этом сообщила газета Financial Times. Отмечается, что накануне цены фьючерсов на газ в Европе поставили новый рекорд - 2 190,4 доллара за тысячу кубометров.