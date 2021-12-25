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Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом

Елизавета Потейчук
08:34 25.12.2021
В общей сложности было выделено 4,4 миллиарда рублей на создание российских материалов для композитного крыла.
© Видео: Ростех © Фото: Ростех
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Ростех опубликовал кадры первого полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композитов. Судя по видео, воздушное судно успешно поднялось с заснеженной взлетной полосы и взмыло клином вверх.

Полет прошел в штатном режиме. На создание российских материалов для композитного крыла для самолета было выделено 4,4 миллиарда рублей, сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, композитное крыло к настоящему моменту изготовлено для двух самолетов. Мантуров также отметил, что полет МС-21-300 стал «результатом развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки».

Ранее, в ноябре, была завершена постройка первого самолета МС-21 с российским композитным крылом. В начале июля МС-21-310 (борт 73 055), оснащенный двигателями ПД-14, перелетел из Ульяновска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

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