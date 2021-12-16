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Самолет МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту Иркутска

Ян Брацкий
08:36 16.12.2021
Во время полета экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции.
Самолет МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту Иркутска
© Фото: airportirk, ВКонтакте
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Новейший российский авиалайнер МС-21-300 впервые совершил посадку в гражданском аэропорту Иркутска. Тренировочный полет прошел в рамках сертификационных испытаний в штатных условиях. Экипаж взлетел из подмосковного Жуковского и преодолев более 4000 километров приземлился в Иркутске.

«Во время контрольных испытаний в воздушной гавани Приангарья экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации», - сообщает пресс-служба аэропорта.

По прилету МС-21-300, техники выполнили весь комплекс необходимого наземного обслуживания и отбуксировали воздушное судно на стоянку. Самолет осмотрели и констатировали отсутствие повреждений.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

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