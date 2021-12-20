Психиатр объяснил, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах

Главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что противопоказаний для вакцинации при психических расстройствах нет. Он отметил, что вакцинация пациентов проходит и на стационарном лечении.

«Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции», - сказал Костюк в интервью РИА Новости.

Как отметил психиатр, пациенты вакцинируются добровольно.

«Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом», - заключил психиатр.

Ранее главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе рассказал, что коронавирус воздействует на центральную нервную систему человека. Это выражается в некоторых проявлениях постковидного синдрома. Врач объяснил, что в самом начале пациент не понимает, что плохого принес ему COVID-19.