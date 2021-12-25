В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения

В Улан-Удэ официально снят режим чрезвычайной ситуации регионального значения, введенный ранее в связи с пожаром на ТЭЦ-1. Такое решение было принято в субботу в ходе заседания Правительственной комиссии Республики Бурятия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

На заседании был оценен прогресс устранении последствий аварии. В связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ и в региональной столице в целом было принято решение перевести режим ЧС на муниципальный уровень. Об этом сообщает пресс-служба республики.

Ранее сообщалось, что все многоквартирные дома Улан-Удэ удалось обеспечить отоплением после происшествия на ТЭЦ-1. Тем не менее, несмотря на заметные успехи, части граждан все еще требуются обогреватели в жилищах.