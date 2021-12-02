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Аллергия на холод: врач рассказала о проявлении необычного недуга

Роман Захаров
05:47 02.12.2021
Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина сообщила, чем может быть опасна аллергия на холод.
Аллергия на холод: врач рассказала о проявлении необычного недуга
© Фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress
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У некоторых людей в зимнее время года может учащаться проявление необычной аллергии - аллергии на холод. О том, что это за недуг и как его лечить рассказала кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«Холодовая аллергия - это повышенная иммунная реакция на так называемые холодовые белки - агглютинины. Они у всех нас вырабатываются в организме при охлаждении - местная реакция, если человек попадает в ситуацию, когда соприкасается с холодными предметами. Это может возникнуть во время пребывания в комнате с кондиционером в летнее время года. Эти белки вообще нужны нам всем, так как осуществляют функцию терморегуляции при охлаждении. Именно с ними связано расширение сосудов… Если длительное охлаждение, наоборот, наступает спазм сосудов, спазм органов дыхания... Как и на безвредную пыльцу березы, может возникнуть аллергия конкретно на холодовые агглютинины», - объяснила специалист.

При этом она добавила, что в тяжелых случаях такие реакции могут сохраняться в течение нескольких часов даже после того, как пациент уже вошел в теплое помещение. По словам врача, холодовая аллергия может возникнуть не только в морозную погоду, но даже летом, например, во время купания в открытых водоемах.

«Разница между температурой атмосферного воздуха и водоема может спровоцировать даже анафилактический шок с потерей сознания у больного, поэтому это очень опасно для тех, кто страдает холодовой аллергией», - рассказала эксперт в беседе с RT.

Логина также предупредила, что в некоторых случаях болезнь может проявляться при употреблении напитков и пищи, если они недостаточно теплые. Медик обратила внимание, что для нежелательных последствий будет достаточно, если еда будет комнатной температуры.

«Пациент может есть только теплую пищу, в противном случае возникают острый спазм пищевода, боли в желудке… Вот эти пациенты вынуждены строгий режим соблюдать», - подчеркнула врач.

Как рассказала кандидат медицинских наук, подобная аллергия клинически проявляется в виде отека, покраснения открытых участков тела, а при длительном пребывании на воздухе может возникнуть холодовая крапивница, которая сопровождается зудом и жжением.

По словам эксперта, аллергия на холод может проявляться у людей, которые страдают от аллергических заболеваний дыхательных органов.

«Холод может провоцировать сильный отек, обильные выделения из носа, глаз и даже приступы бронхиальной астмы», - поделилась знаниями аллерголог. 

В заключение Надежда Логина подчеркнула, что возникновение аллергии на холод никак не связано с возрастом пациента. Лечение же холодовой аллергии, по словам специалиста, проводится по методу аутолимфоцитотерапии. Он представляет из себя лечение собственными иммунными клетками, которые выделяются из небольшого количества крови пациента.

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