Врачи перечислили самые частые травмы зимой

В зимнее время наиболее частыми травмами, встречающимися среди россиян, являются переломы из-за падения с высоты собственного роста. Об этом рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

По его словам, при подобных падениях выставляется рука для защиты от удара головой. Из-за этого ломается лучевая кость в районе кисти. В случае пожилых людей также велика вероятность сломать шейку бедренной кости.

«Оступился и упал, руки заняты пакетами, выставить руки не успевают», - отметил медик.

Специалист отметил, что избежать подобных повреждений может помочь правильно выбранная обувь с негладкой подошвой, а также настороженное поведение. При ходьбе в холода не нужно отвлекаться на телефон, а стоит, напротив, сосредоточиться, держать руки свободными и слегка сгибать колени для амортизации на скользких участках.

При этом, добавил Терновой, нужно не забывать следить за детьми зимой. Их катание на тюбингах в неприспособленных для этого местах, как пишет RT, может привести к тяжелым травмам.

Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин также назвал перелом лучевой кости одной из наиболее распространенных зимних травм. Также нередки в это время, по его замечанию, переломы лодыжек из-за подвернутой ноги и черепно-мозговые травмы из-за удара головой о землю.

В качестве меры мерам предосторожности, помимо той же нескользкой обуви, эксперт посоветовал дополнительную систему опоры для пожилых людей. Как вариант Терновой предложил использовать пластиковые аналоги альпинистских кошек.