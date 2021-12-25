МЧС опубликовало экстренное предупреждение о снегопаде в Москве

Столичное управление МЧС России сообщило жителям и гостям Москвы о неблагоприятных метеорологических явлениях, ожидающихся в ночь на субботу. Согласно нему до 11:00 25 декабря в городе будет идти снег, местами сильный.

Помимо этого, прогнозируется гололедица, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 17 метров в секунду и местами метель. Соответствующее экстренное предупреждение было опубликовано на сайте ведомства.

Автовладельцам в это время посоветовали значительно снижать скорость езды и поддерживать увеличенную дистанцию между машинами. Также водителям посоветовали не совершать резких маневров на дороге и не парковаться под деревьями.

Ранее сообщалось, что в Москве и Центральной Россию всю неделю будут наблюдаться сильный снег и метель. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, можно рассчитывать на снижение морозов.