Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту

Американский боевой корабль прибрежной зоны «Милуоки» вынужден был прервать свой поход в связи со вспышкой COVID-19 на борту. В настоящее время судно ВС США остается в порту.

Как сообщил американский 4-й флот, ряд членов экипажа сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Точное число зараженных озвучено не было, однако известно, что у части инфицированных проявляются легкие симптомы болезни.

Во флоте также уточнили, что все моряки были вакцинированы от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американских военных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ справились с испытаниями COVID-19 в 2021 году. Он отметил, что в рядах военнослужащих была проведена почти стопроцентная вакцинация против коронавируса, что позволило избежать массового распространения заболевания.