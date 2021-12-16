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Врач назвала очищающий кишечник продукт

Виктория Ивашечкина
04:48 16.12.2021
Светлана Фус назвала этот продукт природным статином, который, в частности, нормализует уровень холестерина.
Врач назвала очищающий кишечник продукт
© Фото: pixabay
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Диетолог Светлана Фус рассказала, что семена льна обладают очищающим свойством. По ее словам, этот продукт обладает таким эффектом благодаря пищевым волокнам в своем составе.

Диетолог отметила, что в семенах льна содержится много полезного. Они богаты пищевыми волокнами, которые очищают кишечник, стимулируют его перистальтику, человек начинает чувствовать себя сытым. В семенах данного продукта содержатся фитоэстрогены, которые защищают женский организм от новообразований и облегчают проявления климакса.

Фус назвала лен природным статином, он нормализует уровень холестерина.⁣⁣ Суточная норма употребления данного продукта составляет 1-2 столовых ложек или 10-20 граммов семян. Диетолог посоветовала целые льняные семена измельчать и есть сразу после приготовления.

«Это растение, в котором в большом количестве находятся Омега-3 жирные кислоты. Они нужны для строительства клеточных мембран, уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение», - заключила врач в своем Instagram-аккаунте

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о пользе льняной каши на завтрак. По ее словам, употребление этого продукта является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний.

«Серебро» рейтинга у гречневой каши. В гречке есть пищевые волокна, витамины группы В, она позволяет сохранять энергию. На третьем место рейтинга ученых из Гарвардской медицинской школы овсяная каша.

По словам Юлии Чехониной, она способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином.

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