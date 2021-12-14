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Автомобилистам объяснили опасность езды со снегом на крыше

Анна Назайкина
17:03 14.12.2021
Сугроб на крыше, в частности, снижает аэродинамические свойства транспортного средства и влияет на расход топлива.
Автомобилистам объяснили опасность езды со снегом на крыше
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Российских водителей предупредили об опасности выезда на скоростные трассы на неочищенном от снега автомобиле - сугроб на крыше машины может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, предупредили в «Автодоре».

«Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП», - сообщили в пресс-службе государственной компании.

Автомобилистам объяснили, что при наличии снега на крыше транспортного средства возможно развитие ситуации по нескольким сценариям.

Так, при торможении подтаявший на крыше снег может упасть на лобовое стекло. В такой ситуации обзор у водителя будет полностью закрыт, а с такой «шторкой» из снега дворники справиться оперативно не смогут.

Кроме того, при движении на высокой скорости снежные массы и лед с крыши автомобиля могут слететь назад, тем самым повредив движущиеся сзади транспортные средства. Например, разбить ветровое стекло. Еще одной опасностью такой езды является то, что, когда на трассе снижается видимость, снежный покров на крыше может сделать автомобиль незаметным для других участников дорожного движения.

Ранее автоэксперт Московского политехнического университета Валерий Жар назвал наиболее распространенную грубую ошибку, которую допускают водители в зимний период.

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