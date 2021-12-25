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В Госдуме напомнили о десяти важных законах, которые вступят в силу 1 января

Марина Крижановская
23:43 25.12.2021
Среди законодательных нововведений - права граждан, отказывающихся от прохождения биометрии, увеличение материнского капитала и получение налогового вычета на спорт.
В Госдуме напомнили о десяти важных законах, которые вступят в силу 1 января
© Фото: ТРК "Звезда"
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в субботу напомнил об основных законах, вступающих в силу 1 января 2022 года.

Председатель Госдумы напомнил о десяти, самых значимых по его мнению, принятых законах. Среди них получение выплат на детей до трех лет (увеличится число семей, которые смогут их получить, и размер самой выплаты), увеличение материнского капитала, возможность получения налогового вычета на спорт (денег, потраченных на физико-оздоровительные процедуры). Также он в своем Telegram-канале указал и о возможности отказаться от идентификации личности по биометрическим данным.

Также среди нововведений, вступающих в силу в первую неделю нового 2022 года, это меры по снижению закредитованности населения, назначение пенсии по инвалидности без заявления, возможность получить информацию о мерах социальной поддержки при личном посещении (например, МФЦ), обязательства некоторых иностранных IT-компаний открывать в России свое представительство, а также защита животных и вызов экстренных служб по номеру 112.

В отношении закона, защищающего права людей, не желающих проходить биометрию, уточняется, что это не станет причиной для отказа в получении ими государственных и муниципальных услуг.

Решение о принятии закона о сохранности средств людей, оформивших потребительские кредиты и займы обусловлено текущей ситуацией на рынке кредитования. 30% граждан, оформивших потребительский кредит, при выплате отдают до 80% своего дохода, попадая в «финансовые ловушки».

Ранее Вячеслав Володин призвал депутатов, начавших в Госдуме потасовку, «не устраивать цирк».

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