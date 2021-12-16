«Не устраивайте цирк»: Володин раскритиковал устроивших в Думе потасовку депутатов

На пленарном заседании Государственной думы России произошел конфликт. Депутаты от КПРФ, выступающие против системы QR-кодов, вынесли плакат, после чего другие парламентарии попытались его отобрать.

Народные избранники вступили в словесную перепалку, плакат был смят, а конфликтующие с недовольством разошлись по местам. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов к порядку и попросил убрать все плакаты, так как это противоречит регламенту заседаний.

«Коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать. Коллеги, убирайте плакаты, не уподобляйтесь... Начинают здесь концерт. Коллеги, мы не будем тогда. Приостановим рассмотрение... Конечно, по регламенту это у нас не предусмотрено. Коллеги, вы с себя начните, законы начнете соблюдать?» - сказал Володин.

Ранее Комитет Государственной думы РФ по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и порекомендовал парламентариям принять его в первом чтении. Сегодня, 16 декабря, ГД рассматривает соответствующий проект на пленарном заседании.