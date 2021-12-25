В Роспотребнадзоре напомнили об опасности «COVID-вечеринок»

Участие в массовых мероприятиях с сознательной целью заразиться новым штаммом COVID-19 чтобы приобрести иммунитет, может привести к трагическим последствиям, предупредила замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В интервью радио Sputnik медик рассказала, что такие встречи стали активно распространяться на фоне ложных слухов о том, что новым омикрон-штаммом коронавируса якобы можно переболеть в легкой форме.

По словам специалиста, в реальности все может произойти совсем наоборот- вместо иммунитета инфицированных ждут тяжелые симптомы болезни и обострение хронических заболеваний.

Она добавила, что так называемые «COVID-вечеринки» часто проводились и во время распространения прошлых штаммов коронавируса. Люди специально встречались с заболевшими знакомыми чтобы заразиться, но результаты таких встреч очень часто оказывались трагическими.

Ранее эпидемиологи из РФ и ЮАР, основываясь на результатах совместных исследований, назвали группу риска при заражении омикрон-штаммом. По их словам, чаще всего новым вариантом COVID-19 заражаются молодые люди и дети.