В стране и мире Путин обсудил с лидером Египта создание российской промзоны у Суэцкого канала Алексей Курильченко Президенты отметили высокий уровень двусторонних отношений. © Фото: Ahmed Gomaa XinHua Globallookpress Читайте нас на: В ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси российский лидер Владимир Путин обсудил вопросы строительства в районе Суэцкого канала российской промышленной зоны. При этом стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества. «Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Также в ходе разговора было установлено, что Египет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года в качестве страны-гостя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика