Путин обсудил с лидером Египта создание российской промзоны у Суэцкого канала
Президенты отметили высокий уровень двусторонних отношений.
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В ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси российский лидер Владимир Путин обсудил вопросы строительства в районе Суэцкого канала российской промышленной зоны. При этом стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества.
«Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также в ходе разговора было установлено, что Египет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года в качестве страны-гостя.