Путин провел разговор с президентом Египта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским лидером Абдельфаттахом Сиси. Президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

«С удовлетворением отмечено, что Египет примет участие в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы также было установлено, что Россия и Египет имеют близкие подходы в вопросах политического урегулирования в Ливии.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Стороны обсудили вопросы в сфере энергетики, в частности, поставки газа.