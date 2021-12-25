В стране и мире Путин с Вучичем обсудили по телефону поставки газа в Сербию Елизавета Потейчук Российская сторона заверила, что Сербия будет иметь достаточные объемы газа зимой. © Фото: Predrag Milosavljevic, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы в сфере энергетики, в частности, поставки газа. Отмечается, что лидеры стран затронули тему возможностей обеспечения дополнительными объемами голубого топлива. «Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, который вели месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа», - говорится в сообщении пресс-службы президента Сербии. Ранее Александар Вучич заявил, что Сербия сэкономила 1 миллиард евро на газе благодаря договоренности с Россией. Кроме того, сербский лидер выразил благодарность президенту РФ за установление столь выгодной для Сербии цены на голубое топливо. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика