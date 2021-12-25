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Путин с Вучичем обсудили по телефону поставки газа в Сербию

Елизавета Потейчук
14:28 25.12.2021
Российская сторона заверила, что Сербия будет иметь достаточные объемы газа зимой.
Путин с Вучичем обсудили по телефону поставки газа в Сербию
© Фото: Predrag Milosavljevic, Xinhua, Globallookpress
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Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы в сфере энергетики, в частности, поставки газа. Отмечается, что лидеры стран затронули тему возможностей обеспечения дополнительными объемами голубого топлива.

«Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, который вели месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа», - говорится в сообщении пресс-службы президента Сербии.

Ранее Александар Вучич заявил, что Сербия сэкономила 1 миллиард евро на газе благодаря договоренности с Россией. Кроме того, сербский лидер выразил благодарность президенту РФ за установление столь выгодной для Сербии цены на голубое топливо.

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