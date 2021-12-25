Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в Мордовии
Сообщается о четырех пострадавших.
© Фото: Пропаганда УГИБДД Мордовии Вконтакте
Четыре человека получили травмы при столкновении 24 автомобилей на трассе в Мордовии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по республике.
Сообщается, что авария произошла на первом километре автодороги Саранск-Сурское-Ульяновск. В ДТП также попал автомобиль пожарной службы.
По предварительным данным пострадали четыре человека, все они доставлены в медучреждения. Причины массового ДТП устанавливаются.
Ранее массовое ДТП произошло под Волгоградом, погибли два человека.