В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 28-29 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сперва оба лидера встретятся в рамках проведения неформального саммита СНГ 28 декабря в Санкт-Петербурге, а на следующий день у них запланирована еще одна двусторонняя встреча.

На вопрос журналистов о том, сыграют ли Путин и Лукашенко в хоккей в Санкт-Петербурге, Песков ответил, что ему неизвестно о дальнейших решениях лидеров в преддверии Нового года.

Ранее Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии.